Carnaval des Pirates de cour Salle Rose Baume-les-Dames

Salle Rose Quartier de Cour Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-29 13:45:00
2026-03-29
Les Pirates à l’assaut de Cour ! Tout le monde se retrouve à l’occasion de carnaval pour défiler dans les rues de Cour.
Un goûter sera offert aux enfants déguisés. .
Salle Rose Quartier de Cour Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@ot-paysbaumois.fr
