Carnaval des temps dessinés et Tintinophile

Centre village Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez traverser les époques ! Parade festive, musiques, confettis et ambiance spatio-temporel au rendez-vous !

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Centre village Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chplabrador1@gmail.com

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English :

Come and step back in time! A festive parade, music, confetti and a space-time atmosphere!

L’événement Carnaval des temps dessinés et Tintinophile Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme