Carnaval Le Blanc

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre

Début : Samedi 2026-03-21 08:30:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

Enfants et leurs parents sont invités à venir défiler dans les rues de la ville pour finir ensuite au parc des expositions pour dire adieu au bonhomme carnaval suivi d’un goûter musical.Familles

8h30 à la bulle accueil maquillage enfants + collation café et pain au chocolat

10h départ du cortège avec les Bandastics et les majorettes de Tournon St Martin déambulation dans le centre-ville

11h30 retour à la bulle pour brûler le bonhomme carnaval. .

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

Children and their parents are invited to come and parade through the streets of the city to finish at the exhibition center to say goodbye to the carnival man followed by a musical snack.

