Carnet de recettes de plantes sauvages, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Carnet de recettes de plantes sauvages Vendredi 31 juillet, 17h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T17:30:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T17:30:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00

Viens composer ton carnet de recettes nature à base de plantes sauvages comestibles, glanées tout autour de toi.

Découvre leurs saveurs, leurs bienfaits et des idées simples à reproduire chez toi, tout en explorant les richesses de la nature locale !

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Viens composer ton carnet de recettes !