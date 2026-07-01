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Carnet de recettes de plantes sauvages, Jardin des plantes, Lille

vendredi 31 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille

Carnet de recettes de plantes sauvages, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Carnet de recettes de plantes sauvages Vendredi 31 juillet, 17h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T17:30:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T17:30:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00

Viens composer ton carnet de recettes nature à base de plantes sauvages comestibles, glanées tout autour de toi.
Découvre leurs saveurs, leurs bienfaits et des idées simples à reproduire chez toi, tout en explorant les richesses de la nature locale !

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Viens composer ton carnet de recettes !

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