Informations pratiques

Crozon

Carnet de voyage carnet de mer

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Et si vous rapportiez de vos vacances un souvenir que vous auriez créé vous-même ?

Le temps d’un atelier de 2 h 30, prenez place face à la mer pour composer un carnet dépliant mêlant croquis, mots et impressions. Une façon originale de découvrir les paysages de la presqu’île de Crozon en prenant le temps d’observer, de ressentir et de créer.

Accessible à tous, cet atelier alterne de courtes séquences de dessin d’observation et d’écriture. Vous serez guidé pas à pas pour remplir votre carnet croquer un détail du paysage, noter une sensation, raconter un instant, saisir une lumière ou un souvenir. À la fin de la séance, chacun repart avec un carnet personnel, véritable trace de son passage sur le territoire.

Aucun niveau en dessin ou en écriture n’est nécessaire. Les propositions sont simples, progressives et adaptées aux débutants. L’objectif n’est pas de réaliser une œuvre parfaite, mais de porter un regard différent sur le paysage et de se laisser surprendre par sa créativité.

L’atelier s’adresse aux adultes, aux adolescents et aux enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte. Il constitue un beau moment à partager en famille, entre amis ou en couple.

Tout le matériel est fourni carnet, crayons, aquarelle et matériel de dessin. Il vous suffit d’apporter votre curiosité et l’envie de vivre une expérience originale au bord de la mer.

Informations pratiques:

Durée 2 h 30

Public adultes et enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte

Débutants bienvenus

Matériel fourni

Réservation obligatoire ( groupe de 10 personnes maximum)

Une invitation à ralentir, à regarder autrement et à repartir avec un carnet unique, rempli de paysages, de couleurs et de souvenirs. .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 31 15 05 81

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English :

L’événement Carnet de voyage carnet de mer Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime