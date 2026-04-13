CARNETS SECRETS DES NINJAS, Cinéma le Cratère, Toulouse
CARNETS SECRETS DES NINJAS, Cinéma le Cratère, Toulouse mercredi 29 avril 2026.
CARNETS SECRETS DES NINJAS Mercredi 29 avril, 15h20 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T15:20:00+02:00 – 2026-04-29T17:13:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:20:00+02:00 – 2026-04-29T17:13:00+02:00
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=529HK »}]
Rencontre – Au XVIe siècle, période trouble de guerre entre clans, Jutaro tente de venger son père, seigneur de Fushikage assassiné par Shuzen Sakagami. Il est bientôt épaulé par le mystérieux Kage… Cratère CARNETS SECRETS DES NINJAS
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- 66 JOURS THEATRE SORANO Toulouse 14 avril 2026
- MADEINPARIS LE REX DE TOULOUSE Toulouse 14 avril 2026
- INFECTED RAIN BUTCHER BABIES – LE METRONUM Toulouse 14 avril 2026
- ANTEK SEROTONINE 3T D’A COTE Toulouse 14 avril 2026
- UN CRIME FARPAIT CAFE THEATRE DES 3T Toulouse 14 avril 2026