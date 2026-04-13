CARNETS SECRETS DES NINJAS, Cinéma le Cratère, Toulouse

CARNETS SECRETS DES NINJAS Mercredi 29 avril, 15h20 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:20:00+02:00 – 2026-04-29T17:13:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:20:00+02:00 – 2026-04-29T17:13:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=529HK »}]

Rencontre – Au XVIe siècle, période trouble de guerre entre clans, Jutaro tente de venger son père, seigneur de Fushikage assassiné par Shuzen Sakagami. Il est bientôt épaulé par le mystérieux Kage… Cratère CARNETS SECRETS DES NINJAS