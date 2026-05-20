CARPE DIEM Galerie Canopy Paris
CARPE DIEM Galerie Canopy Paris samedi 6 juin 2026.
L’Espace Canopy, galerie d’art associative basée depuis 20 ans dans le 18è arrondissement de Paris, accueille, du 6 juin au 20 juin 2026, une exposition des photographies d’ Ira BILOBRODSKA : CARPE DIEM.
Cette série photographique a été réalisée en Ukraine de 2015 à 2017 et éclaire sur la manière dont les Ukrainiennes abordent le processus de vieillissement. Ces photographies célèbrent la personnalité de femmes ordinaires et leurs efforts pour vivre le plus pleinement possible leur vie avec ses limitations physiques et sociales.
Le choix du titre “CARPE DIEM” sous-entend éviter de penser à la mort et à la souffrance en appréciant le moment présent. Ce projet permet aussi à l’artiste d’également réfléchir à sa future vieillesse et nous invite à faire de même.
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