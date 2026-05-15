Apéro & Jeux de Société au Jardin21 Jardin21 Paris
Apéro & Jeux de Société au Jardin21 Jardin21 Paris mercredi 20 mai 2026.
L’apéro jeu de société d’Oasis21 revient au jardin
On amène quoi ?
Ton jeu préféré ! Que ce soit un classique ou un jeu plus récent.
Tu peux venir seul.e ou en équipe. L’important, c’est de s’amuser !
Le mercredi 20 mai, de 18h30 à 22h
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h-02h
✿ Jeux de société : 18h30-22h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
〰 Bar & restauration sur place
〰 Toutous bienvenus
〰 Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
〰 Nous trouver
12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Un apéro au Jardin21 à base de jeux de société, ça vous tente ?
Le mercredi 20 mai 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-21T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T18:30:00+02:00_2026-05-20T22:00:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/apero-jeux-de-societe-au-jardin21-5
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