Quelles innovations agricoles pour répondre à la crise écologique ? Bibliothèque publique d’information Paris

Face aux défis climatiques, à la pression démographique et aux transformations économiques, l’agriculture se trouve aujourd’hui à un tournant décisif. Entre impératif de production, préservation des ressources et attentes sociétales croissantes, les modèles agricoles sont appelés à évoluer en profondeur.

Dans ce contexte, les innovations agricoles — qu’elles soient technologiques, agronomiques ou organisationnelles — suscitent autant d’espoirs que de questionnements. Agriculture de précision, biotechnologies, pratiques agroécologiques, nouvelles formes de coopération : ces évolutions dessinent les contours d’une agriculture en mutation, mais posent aussi la question de leur accessibilité, de leur impact réel et de leur durabilité. Quelles innovations pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ?

Animation par Tristan Brancaz, responsable du Farm’Inn Lab (sous réserve)

Dans le cadre du cycle de conférences « Rendez-vous climat », la Bibliothèque publique d’information organise une conférence autour des innovations agricoles face à la crise écologique, de leurs évolutions, leur accessibilité et leurs impacts.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de france 75012 Atelier 1 (Niveau 2)Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/rdv-climat-quelles-innovations-agricoles/ contact.communication@bpi.fr



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