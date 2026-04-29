Marc Bloch, un historien-résistant au Panthéon Mairie du 10e arrondissement PARIS

Historien majeur du XXe siècle et grande figure de la Résistance française, Marc Bloch entrera au Panthéon le 23 juin prochain, 82 ans après son assassinat par la Gestapo.

À l’occasion de cet évènement historique, son arrière-petit-fils Matis Bloch, doctorant en histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, s’invite en Mairie du 10e pour évoquer la vie, l’œuvre et les multiples héritages de son aïeul.

Cette rencontre gratuite est organisée dans le cadre du cycle DIXIT, le canal des savoirs, créé par la Mairie du 10e en collaboration avec l’association Histoire & Vies du 10e.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Une nouvelle conférence organisée dans le cadre du cycle « DIXIT, le canal des savoirs » à l’approche de la panthéonisation de Marc Bloch.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

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