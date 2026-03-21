Miles tribute ! La Canopée – Forum des Halles Paris

Big band

Pierre Bertrand, direction

Le big band du CRR, sous la direction de Pierre Bertrand, célèbre les 100 ans de la naissance de Miles Davis en réalisant les compositions et standards qui ont marqué sa carrière, ses albums et ses rencontres artistiques.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00

La Canopée – Forum des Halles 10 Passage de la Canopée 75001 Paris

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