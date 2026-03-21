Miles tribute ! La Canopée – Forum des Halles Paris
Miles tribute ! La Canopée – Forum des Halles Paris mercredi 20 mai 2026.
Big band
Pierre Bertrand, direction
Le big band du CRR, sous la direction de Pierre Bertrand, célèbre les 100 ans de la naissance de Miles Davis en réalisant les compositions et standards qui ont marqué sa carrière, ses albums et ses rencontres artistiques.
Le mercredi 20 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00
La Canopée – Forum des Halles 10 Passage de la Canopée 75001 Paris
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