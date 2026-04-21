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Le Printemps des cimetières au cimetière des Batignolles Cimetière des Batignolles Paris

Le Printemps des cimetières au cimetière des Batignolles Cimetière des Batignolles Paris

Le Printemps des cimetières au cimetière des Batignolles Cimetière des Batignolles Paris dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Cimetière des Batignolles

Adresse : 8, rue Saint-Just

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Tarif : <p>Certaines animations sont sur réservation</p>

VISITES GUIDÉES

Point de rencontre à l’entrée du cimetière.

LES
PERSONNALITÉS MILITAIRES DU CIMETIÈRE

À
10 h : Visite guidée proposée par Le Souvenir Français.

LES PERSONNALITÉS ET
TOMBES SINGULIÈRES DES BATIGNOLLES

De 14 h 30 à 16 h : Proposée par l’association Histoire & Patrimoine Paris 17e.
Nombre de participants limité 25 personnes.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE DES BATIGNOLLES

Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière des Batignolles autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit

Certaines animations sont sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière des Batignolles 8, rue Saint-Just  75017 Paris
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