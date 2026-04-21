Le Printemps des cimetières au cimetière des Batignolles Cimetière des Batignolles Paris

VISITES GUIDÉES

Point de rencontre à l’entrée du cimetière.

LES

PERSONNALITÉS MILITAIRES DU CIMETIÈRE

À

10 h : Visite guidée proposée par Le Souvenir Français.

LES PERSONNALITÉS ET

TOMBES SINGULIÈRES DES BATIGNOLLES

De 14 h 30 à 16 h : Proposée par l’association Histoire & Patrimoine Paris 17e.

Nombre de participants limité 25 personnes.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE DES BATIGNOLLES Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière des Batignolles autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit

Certaines animations sont sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière des Batignolles 8, rue Saint-Just 75017 Paris

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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