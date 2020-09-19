Le Printemps des cimetières au cimetière parisien de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux Bagneux
Le Printemps des cimetières au cimetière parisien de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux Bagneux dimanche 10 mai 2026.
Le point de rencontre se situe à l’entrée du cimetière pour toutes les animations et conférences.
BALADE EN MILIEU ARBORÉ À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX (Passereaux et rapaces) ET DES ORCHIDÉES
Deux séances : de
9 h à 11 h & de 14 h à 16 h :
Proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES : « ANIMAL EN VILLE »
De 9 h à 17 h 30, proposée par Yann CROCHET, photographe.
VISITE DES CARRÉS MILITAIRES
Deux séances : à
10 h 30 à 12 h & 14 h à 15 h 30 : proposée par le Souvenir Français – visite des carrés militaires de la
division 9/19/20 et de la sépulture de Mme HENRI.
ANIMATION et
RENSEIGNEMENTS
LES AGENTS DU
CIMETIÈRE PARISIEN DE BAGNEUX
De 9 h à 17 h 30 : Animation proposée par la Ville de
Paris. Venez à la rencontre des agents en charge du droit funéraire,
de l’entretien ou de la surveillance du cimetière et échangez avec eux.
EN PARLER NE FAIT PAS MOURIR
De 11 h à 17 h 30 : Animation proposée par la Ville de
Paris : vous êtes propriétaire d’une
tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes
« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement
curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou,
messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !
EXPOSITION : LA BIODIVERSITÉ DES CIMETIÈRES
De 9 h à 17 h 30 : Proposée par la Ville de Paris, faisant la part belle aux talents de photographe de certains agents des cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville.
SE RENDRE AU CIMETIÈRE PARISIEN DE BAGNEUX
Visitez le cimetière parisien de Bagneux autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00
Cimetière parisien de Bagneux 45, avenue Marx-Dormoy 92220 Bagneux
https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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