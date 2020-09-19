Le Printemps des cimetières au cimetière parisien de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux Bagneux

Le point de rencontre se situe à l’entrée du cimetière pour toutes les animations et conférences.

BALADE EN MILIEU ARBORÉ À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX (Passereaux et rapaces) ET DES ORCHIDÉES

Deux séances : de

9 h à 11 h & de 14 h à 16 h :



Proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES : « ANIMAL EN VILLE »

De 9 h à 17 h 30, proposée par Yann CROCHET, photographe.

VISITE DES CARRÉS MILITAIRES

Deux séances : à

10 h 30 à 12 h & 14 h à 15 h 30 : proposée par le Souvenir Français – visite des carrés militaires de la

division 9/19/20 et de la sépulture de Mme HENRI.

ANIMATION et

RENSEIGNEMENTS

LES AGENTS DU

CIMETIÈRE PARISIEN DE BAGNEUX

De 9 h à 17 h 30 : Animation proposée par la Ville de

Paris. Venez à la rencontre des agents en charge du droit funéraire,

de l’entretien ou de la surveillance du cimetière et échangez avec eux.

EN PARLER NE FAIT PAS MOURIR

De 11 h à 17 h 30 : Animation proposée par la Ville de

Paris : vous êtes propriétaire d’une

tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes

« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement

curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou,

messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !

EXPOSITION : LA BIODIVERSITÉ DES CIMETIÈRES

De 9 h à 17 h 30 : Proposée par la Ville de Paris, faisant la part belle aux talents de photographe de certains agents des cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE PARISIEN DE BAGNEUX Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière parisien de Bagneux autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière parisien de Bagneux 45, avenue Marx-Dormoy 92220 Bagneux

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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