Le Printemps des cimetières au cimetière de Vaugirard Cimetière de Vaugirard Paris
Le Printemps des cimetières au cimetière de Vaugirard Cimetière de Vaugirard Paris dimanche 10 mai 2026.
VISITE GUIDÉE : LE CARRÉ MILITAIRE
De 10 h 30 à 12 h : Visite guidée organisée
par l’office National des Combattants et des Victimes de Guerre. Qu’est-ce qu’un carré militaire ? Que veut dire
être « Mort pour la France » ? Qui peut bénéficier d’une tombe entretenue
par l’État ? Le carré militaire de Vaugirard est aussi particulier car il
est le lieu d’inhumation des anciens pensionnaires de l’Institution nationale
des Invalides. La découverte de ce cimetière permettra de traverser l’histoire
des conflits contemporains, de la Grande Guerre aux opérations extérieures, et
de mettre en valeur les destins et les histoires individuelles d’hommes et de
femmes : combattants, travailleurs coloniaux, infirmières, victimes de guerre…
Inscription
obligatoire : idf.memoire@onacvg.fr
SE RENDRE AU CIMETIÈRE DE VAUGIRARD
Visitez le cimetière de Vaugirard autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit
Cette animation est sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00
Cimetière de Vaugirard 320, rue Lecourbe 75015 Paris
https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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