Le Printemps des cimetières au cimetière de Vaugirard Cimetière de Vaugirard Paris

VISITE GUIDÉE : LE CARRÉ MILITAIRE

De 10 h 30 à 12 h : Visite guidée organisée

par l’office National des Combattants et des Victimes de Guerre. Qu’est-ce qu’un carré militaire ? Que veut dire

être « Mort pour la France » ? Qui peut bénéficier d’une tombe entretenue

par l’État ? Le carré militaire de Vaugirard est aussi particulier car il

est le lieu d’inhumation des anciens pensionnaires de l’Institution nationale

des Invalides. La découverte de ce cimetière permettra de traverser l’histoire

des conflits contemporains, de la Grande Guerre aux opérations extérieures, et

de mettre en valeur les destins et les histoires individuelles d’hommes et de

femmes : combattants, travailleurs coloniaux, infirmières, victimes de guerre…

Inscription

obligatoire : idf.memoire@onacvg.fr

SE RENDRE AU CIMETIÈRE DE VAUGIRARD Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière de Vaugirard autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit

Cette animation est sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière de Vaugirard 320, rue Lecourbe 75015 Paris

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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