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Printemps des cimetières au cimetière de Saint-Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris

Printemps des cimetières au cimetière de Saint-Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris

Printemps des cimetières au cimetière de Saint-Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Cimetière de Saint-Vincent

Adresse : 6, rue Lucien-Gaulard

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

DEUX VISITES COMMENTÉES

Point de rencontre au rond point central.

PATRIMOINE VÉGÉTAL ET HISTORIQUE DU CIMETIÈRE

De 11 h à 13 h : proposée par François RENARD du Service de l’arbre et
des bois de la Direction des espaces verts et de l’environnement et Emmanuelle
ARNAULD de la Cellule patrimoine du Service des Cimetières de la Ville de Paris. Déambulation
dans le cimetière à la découverte des aménagements paysagers, de la végétation
et des personnalités inhumées.

Nombre de participants limité à 25 personnes.

HISTOIRE ET PATRIMOINE DU CIMETIÈRE

De 14 h à 16 h : Proposée par Emmanuelle Arnauld du Service des cimetières de la Ville de Paris. Déambulation
dans le cimetière à la découverte de l’histoire du site et des personnalités
inhumées.

Nombre de participants limité à 25 personnes.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE DE SAINT-VINCENT

Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière de Saint-Vincent autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière de Saint-Vincent 6, rue Lucien-Gaulard  75018 Paris
https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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