Printemps des cimetières au cimetière de Saint-Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris

DEUX VISITES COMMENTÉES

Point de rencontre au rond point central.

PATRIMOINE VÉGÉTAL ET HISTORIQUE DU CIMETIÈRE

De 11 h à 13 h : proposée par François RENARD du Service de l’arbre et

des bois de la Direction des espaces verts et de l’environnement et Emmanuelle

ARNAULD de la Cellule patrimoine du Service des Cimetières de la Ville de Paris. Déambulation

dans le cimetière à la découverte des aménagements paysagers, de la végétation

et des personnalités inhumées.

Nombre de participants limité à 25 personnes.

HISTOIRE ET PATRIMOINE DU CIMETIÈRE

De 14 h à 16 h : Proposée par Emmanuelle Arnauld du Service des cimetières de la Ville de Paris. Déambulation

dans le cimetière à la découverte de l’histoire du site et des personnalités

inhumées.

Nombre de participants limité à 25 personnes.

SE RENDRE AU CIMETIÈRE DE SAINT-VINCENT Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière de Saint-Vincent autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière de Saint-Vincent 6, rue Lucien-Gaulard 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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