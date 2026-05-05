Carpenter Brut Roubaix

Roubaix

Carpenter Brut

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 20:00:00

fin : 2026-10-25 23:00:00

Date(s) :

2026-10-25

**Carpenter Brut** mélange musique électronique, métal et culture pop des années 80 dans un univers à part, sombre et énergique. Il s’est imposé depuis 2015 comme l’un des artistes majeurs de la scène synth wave internationale, avec un son puissant et direct. Puisant son inspiration aussi bien chez John Carpenter, Dario Argento que chez Slayer ou Justice, Carpenter Brut bâtit un univers cohérent, noir et stylisé, à la croisée du thriller rétro, duglam-metal, et de ladystopie futuriste. Avec Leather Temple, il clôt une trilogie amorcée par Leather Teeth (2018) et Leather Terror (2022), en livrant une œuvre totale à la fois concept-album, bande-son de film imaginaire et expérience graphique post-apocalyptique.

**Carpenter Brut** mélange musique électronique, métal et culture pop des années 80 dans un univers à part, sombre et énergique. Il s’est imposé depuis 2015 comme l’un des artistes majeurs de la scène synth wave internationale, avec un son puissant et direct. Puisant son inspiration aussi bien chez John Carpenter, Dario Argento que chez Slayer ou Justice, Carpenter Brut bâtit un univers cohérent, noir et stylisé, à la croisée du thriller rétro, duglam-metal, et de ladystopie futuriste. Avec Leather Temple, il clôt une trilogie amorcée par Leather Teeth (2018) et Leather Terror (2022), en livrant une œuvre totale à la fois concept-album, bande-son de film imaginaire et expérience graphique post-apocalyptique. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**Carpenter Brut** blends electronic music, metal and 80s pop culture in a dark, energetic universe of his own. Since 2015, he has established himself as one of the leading artists on the international synth wave scene, with a powerful, direct sound. Drawing inspiration from the likes of John Carpenter, Dario Argento, Slayer and Justice, Carpenter Brut builds a coherent, dark and stylized universe at the crossroads of retro thriller, duglam-metal and futuristic ladystopia. With Leather Temple, he closes a trilogy that began with Leather Teeth (2018) and Leather Terror (2022), delivering a total work: part concept album, part imaginary film soundtrack and part post-apocalyptic graphic experiment.

L’événement Carpenter Brut Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme