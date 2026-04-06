CARPENTER BRUT ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris
CARPENTER BRUT ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris samedi 13 mars 2027.
CARPENTER BRUT Début : 2027-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75
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