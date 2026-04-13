Carré d’as Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 21:00 – 22:00

Gratuit : non 15,00€ PLEIN TARIF10,00€ TARIF ELEVE DU THEATRE11,00€ TARIF RÉDUIT

LE CARRÉ D’AS ???????? est un format de spectacle original, dans lequel le public a un temps d’avance sur les comédiens… pour son plus grand plaisir ! ??On veut tous avoir les cartes en main mais le seul qui détient le CARRÉ D’AS, c’est le public !4 comédiens, chacun découvre sa carte (et son exercice imposé) mais ignore tout des cartes des 3 autres. Le public, lui, voit toutes les cartes et se réjouit d’avance…Créé il y a 10 ans auprès de de la Ligue d’Impro de Paris (LIP), ce spectacle se joue chaque mois à Nantes. Venez prendre plaisir à voir les improvisateurs tenter de combler leur retard, patiner sur les peaux de banane négligemment glissées par le maître de cérémonie, se surprendre… et vous surprendre !« Un spectacle JOUISSIF ! Des contraintes originales, des situations hilarantes, foncez ! »« Quel plaisir de voir les comédiens ne pas comprendre ce qui leur arrive, alors que le public SAIT TOUT ! »Par la Cie Les ClaquesDurée : env. 70 min(Tarif réduit : – de 18 ans, étudiant.es, demandeur.ses d’emploi, carte blanche)

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32042-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA



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