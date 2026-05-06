CARRÉ DE BAUDOUIN / Festival du haut des cimes de Ménilmontant Carré de Baudouin Paris

Performance, Musique, Théâtre

Le Festival du Haut des Cimes de Ménilmontant propose une célébration dynamique de la poésie, conçue pour être accessible à tous.

Véritable accompagnement à la poésie et aux écritures contemporaines, cet événement est celui d’un travail de sensibilisation à la poésie par divers procédés (happenings, ateliers, promenades, dispositifs d’écoute variés, immersifs et interactifs) et outils (théâtraux, ludiques, interprétatifs…) qui puissent donner la chance à chacun, en le rendant acteur et porteur de « clefs » d’analyses, de codes, d’avoir accès et goût aux formes les plus novatrices des écritures contemporaines. La programmation intègre également des éléments ancrés dans le territoire, invitant les participants à découvrir et à interagir avec l’environnement local à travers des promenades poétiques urbaines. Les activités sont conçues pour être inclusives, offrant à chacun la possibilité de lire, écrire et écouter de la poésie en relation étroite avec le territoire traversé, habité et rêvé. Le festival invite tout un chacun à découvrir ces usages nouveaux et singuliers de la langue, à écouter, à lire, écrire, avec les poètes.

En partenariat avec Le Carré Baudouin.

Festival de théâtre et de poésie dédié aux poètes contemporain vivants.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site



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