Carrefour de la poésie

Place de la libération Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Dans le cadre du Printemps des poètes, soirée animé par Francis Calvet, retraité de l’éducation nationale.

Amis de la poésie,

Car il existe bien en chacun de nous une voie d’accès à ce moyen d’expression incomparable de nos émotions, de nos rêves, de nos révoltes. A l’instar de la célèbre chanson de Guy Béart, essayons de sublimer un moment le réel de notre quotidien “en changeant les couleurs du temps”.

Venez libérer votre sensibilité poétique dans une ambiance fraternelle et chaleureuse où vous pourrez écouter, lire, dire ou déclamer des textes célèbres ou inconnus que vous aimez ou que vous avez écrits. Au-delà du plaisir de faire partager la beauté d’un morceau choisi et le souffle émotionnel qui s’en dégage, vous contribuerez, par votre touche personnelle, à la construction artistique de cette soirée dédiée au 28e Printemps des Poètes.

Un pot amical viendra clore cette rencontre. .

Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

English :

As part of the Printemps des poètes, an evening hosted by Francis Calvet, retired from the national education system.

L’événement Carrefour de la poésie Le Blanc a été mis à jour le 2025-12-12 par Destination Brenne