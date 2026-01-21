Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet

Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise

Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14

Seule manifestation en France à réunir l’ensemble de la chaîne allant de l’orientation à l’entreprise, en passant la formation, les métiers et l’emploi, ce rendez-vous est désormais incontournable. .

Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 60 carrefour@choletagglomeration.fr

