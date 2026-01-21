Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet
Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet vendredi 13 novembre 2026.
Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise
Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13 2026-11-14
Seule manifestation en France à réunir l’ensemble de la chaîne allant de l’orientation à l’entreprise, en passant la formation, les métiers et l’emploi, ce rendez-vous est désormais incontournable. .
Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 60 carrefour@choletagglomeration.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise Cholet a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme du Choletais