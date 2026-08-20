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Carrefour Maillot, Carrefour Sens Maillot, Sens

dimanche 20 septembre 2026 · Carrefour Sens Maillot · Sens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Carrefour Sens Maillot
Adresse
Rte de Maillot, 89100 Sens
Ville
89100 Sens
Département
Yonne

Carrefour Maillot Dimanche 20 septembre, 10h00 Carrefour Sens Maillot Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Œuvre de l’architecte Claude Parent, ce centre commercial audacieux, classé monument historique depuis 2011, est devenu un repère du paysage urbain.
Cette ouverture exceptionnelle permet de découvrir un lieu emblématique de l’architecture moderne.

Carrefour Sens Maillot Rte de Maillot, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386836679 https://www.carrefour.fr/magasin/sens-maillot
Œuvre de l’architecte Claude Parent, ce centre commercial audacieux, classé monument historique depuis 2011, est devenu un repère du paysage urbain.

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