Carrefour Maillot, Carrefour Sens Maillot, Sens
dimanche 20 septembre 2026 · Carrefour Sens Maillot · Sens
Informations pratiques
Carrefour Maillot Dimanche 20 septembre, 10h00 Carrefour Sens Maillot Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Œuvre de l’architecte Claude Parent, ce centre commercial audacieux, classé monument historique depuis 2011, est devenu un repère du paysage urbain.
Cette ouverture exceptionnelle permet de découvrir un lieu emblématique de l’architecture moderne.
Carrefour Sens Maillot Rte de Maillot, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386836679 https://www.carrefour.fr/magasin/sens-maillot
Œuvre de l’architecte Claude Parent, ce centre commercial audacieux, classé monument historique depuis 2011, est devenu un repère du paysage urbain.
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