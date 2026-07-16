Carrie au Bal du Diable, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Carrie au Bal du Diable Samedi 31 octobre, 23h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T23:30:00+01:00 – 2026-11-01T01:08:00+01:00

Fin : 2026-10-31T23:30:00+01:00 – 2026-11-01T01:08:00+01:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=WCQ6M »}]

Stranger night ! – Carrie est une adolescente torturée, mal dans sa peau et totalement ignorante de l’étendue de son pouvoir de télékinésie. Mais lorsque les brimades de sa mère, véritable bigote p…