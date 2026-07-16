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Carrie au Bal du Diable, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

samedi 31 octobre 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne

Carrie au Bal du Diable, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays
Adresse
Maison de Pays, Place des Armes, Seyne
Ville
04140 Seyne
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Carrie au Bal du Diable Samedi 31 octobre, 23h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T23:30:00+01:00 – 2026-11-01T01:08:00+01:00
Fin : 2026-10-31T23:30:00+01:00 – 2026-11-01T01:08:00+01:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=WCQ6M »}]
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