Carte blanche à Claire Tabouret Musée Cognacq-Jay Paris

Informations pratiques

Chaque section met en regard ses peintures, dessins, sculptures, tapisseries et céramiques avec des œuvres du siècle des Lumières. Le parcours explore le portrait et l’émergence de l’individu, la représentation renouvelée de l’enfance, l’attrait pour le voyage et l’exotisme, puis les arts décoratifs.

Claire Tabouret explore l’identité et les relations humaines. Elle traite d’une façon singulière le portrait, l’autoportrait et ainsi que le portrait d’enfant, qui devient un sujet récurrent et caractéristique de son œuvre. Elle effectue des recherches sur la psychologie de l’enfant, les apparences et les normes sociales.

À travers ces correspondances, se tisse une réflexion sensible sur l’identité, la mémoire et l’intimité, entre héritage et création contemporaine. L’exposition met ainsi en lumière la pertinence de certaines interrogations artistiques à travers les siècles. Elle invite enfin le visiteur à porter un regard renouvelé sur les œuvres anciennes à la lumière de la création actuelle.

L’exposition propose un dialogue entre l’œuvre de l’artiste contemporaine française Claire Tabouret (°1981) et des œuvres du XVIIIe siècle de la collection du musée Cognacq-Jay.

Du mardi 15 septembre 2026 au vendredi 12 mars 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 11 euros.e

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T13:00:00+02:00

fin : 2027-03-12T19:00:00+01:00

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Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris



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