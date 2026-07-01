Carte blanche à Coline Rio + invités surprise, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Carte blanche à Coline Rio + invités surprise Vendredi 14 mai 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-14T20:00:00+02:00 – 2027-05-14T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-14T20:00:00+02:00 – 2027-05-14T21:30:00+02:00

Artiste associée

Création unique pour le Train Théâtre

Coline Rio, artiste associée au Train Théâtre aux côtés de Piers Faccini, s’impose aujourd’hui dans le paysage de la chanson francophone. Forte d’un parcours inspirant notamment au sein du groupe Inuit, elle investit la scène du Train Théâtre pour une carte blanche, entourée d’invités.

Sensible et touchante, généreuse et authentique, elle imagine cette soirée comme une expérience singulière : une création vivante, incarnée, habitée par sa voix aérienne, où chaque titre se réinvente au présent, sur scène, devant vous.

Plus qu’un concert, une expérience à partager ici et maintenant, dans la spontanéité et la connivence, parce que les plus belles soirées ne se dévoilent jamais tout à fait…

Une seule date. Un seul lieu. Un concert unique !

« Dans le grand jardin musical, Coline Rio est une rose que l’on a patiemment et amoureusement vue grandir et s’épanouir jusqu’à son éclosion dans toute sa majesté. » Coup de cœur Radio France

Coline Rio : chant, piano, Laure Magnien : violoncelle, piano, guitare électrique, Lancelot Rio : batterie, Matthieu Epaillard : claviers, synthétiseurs, basse

Prix Coup de cœur Académie Charles Cros 2023

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson concert

Noémi Ottilia Szabo