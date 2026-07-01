Carte blanche à Coline Rio + invités surprise, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
vendredi 14 mai 2027 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Carte blanche à Coline Rio + invités surprise Vendredi 14 mai 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-14T20:00:00+02:00 – 2027-05-14T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-14T20:00:00+02:00 – 2027-05-14T21:30:00+02:00
Artiste associée
Création unique pour le Train Théâtre
Coline Rio, artiste associée au Train Théâtre aux côtés de Piers Faccini, s’impose aujourd’hui dans le paysage de la chanson francophone. Forte d’un parcours inspirant notamment au sein du groupe Inuit, elle investit la scène du Train Théâtre pour une carte blanche, entourée d’invités.
Sensible et touchante, généreuse et authentique, elle imagine cette soirée comme une expérience singulière : une création vivante, incarnée, habitée par sa voix aérienne, où chaque titre se réinvente au présent, sur scène, devant vous.
Plus qu’un concert, une expérience à partager ici et maintenant, dans la spontanéité et la connivence, parce que les plus belles soirées ne se dévoilent jamais tout à fait…
Une seule date. Un seul lieu. Un concert unique !
« Dans le grand jardin musical, Coline Rio est une rose que l’on a patiemment et amoureusement vue grandir et s’épanouir jusqu’à son éclosion dans toute sa majesté. » Coup de cœur Radio France
Coline Rio : chant, piano, Laure Magnien : violoncelle, piano, guitare électrique, Lancelot Rio : batterie, Matthieu Epaillard : claviers, synthétiseurs, basse
Prix Coup de cœur Académie Charles Cros 2023
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 chanson concert
Noémi Ottilia Szabo
À voir aussi à Portes-lès-Valence (Drôme)
- Spectacle Baba Love Yoo Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence 8 juillet 2026
- Atelier Lettres aux Juliettes Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence 16 juillet 2026
- Spectacle contes et musique Petits chocolats Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence 21 juillet 2026
- Portes en fête: Le plus Grand Before avec DJ Bens et Sandy Sax Portes-lès-Valence 25 juillet 2026
- Journées du Patrimoine – Visite de la STEP de Valence – Mauboule (26), Station de dépollution des eaux usées de Mauboule, Portes-lès-Valence 19 septembre 2026