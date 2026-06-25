Carte blanche à Hermon Mehari, Invite Nelson Veras au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Hermon Mehari s’est imposé ces dernières années comme l’une des voix marquantes de la trompette jazz sur la scène internationale. Lauréat du Carmine Caruso International Trumpet Competition (2015), demi-finaliste du Thelonious Monk Jazz Competition (2014), il mène aujourd’hui une carrière active entre l’Europe et les États-Unis, en leader comme en sideman.

Originaire de Kansas City, il s’est forgé une solide réputation auprès de musiciens de premier plan, se produisant notamment aux côtés de Jaleel Shaw, Bobby Watson, Seamus Blake, Randy Brecker, Hubert Laws, David Linx, Tony Tixier, Sélène Saint-Aimé ou encore Blitz the Ambassador. Membre fondateur du groupe Diverse, il participe à un premier album remarqué, classé dans le Top 40 du Jazzweek Radio Chart.

Installé en France, Hermon Mehari y reçoit une reconnaissance forte de la profession : Jazz Magazine le distingue comme Artiste étranger de l’année (2022), Groupe de l’année avec No(w) Beauty (2023), puis Trompettiste de l’année (2024).

Sa discographie en leader reflète un univers singulier, ouvert et profondément personnel. Avec Asmara (Komos), il explore ses origines érythréennes à travers un répertoire inspiré des harmonies, rythmes et mélodies d’Érythrée, dans une musique habitée, entre mémoire intime et recherche sonore, entouré de Peter Schlamb, Luca Fattorini et Gautier Garrigue, avec la participation de la grande voix érythréenne Faytinga.

En 2020, il poursuit cette trajectoire avec A Change For the Dreamlike (MiRR), un album plus introspectif, écrit et enregistré pendant le confinement dans la campagne française, avec Tony Tixier, Ryan J. Lee, Kae Dilla, DeAndre Manning, Hugo LX et plusieurs autres compagnons de route.

Révélé dès 2017 par Bleu, un premier disque salué réunissant notamment Aaron Parks et Logan Richardson, Hermon Mehari développe depuis une musique exigeante et vivante, au croisement du jazz contemporain, des héritages afro-diasporiques et d’une grande liberté de forme.

Line-up : Hermon Mehrari : trompette ; Nelson Veras : guitare ; Yoni Zelnik : contrebasse ; Jesus Vega : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Hermon Mehari, trompettiste acclamé, s’illustre aux côtés de Nelson Veras pour une soirée dédiée à l’improvisation et à l’émotion sur la scène jazz internationale.

Le jeudi 27 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 27 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€

Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-28T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-27T19:30:00+02:00_2026-08-27T20:30:00+02:00;2026-08-27T21:30:00+02:00_2026-08-27T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/carte-blanche-hermon-mehari-1 contact@38riv.com



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