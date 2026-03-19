Carte blanche à Léna Aubert, invite Irina Leach en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Passionnée d’écriture et d’arrangement, elle compose et arrange pour des formations allant du trio, aux grands ensembles tel que le Big Band ou des formations plus hybrides.

Pour cette première carte blanche, elle invite la pianiste Irina Leach. Explorant les espaces créés par le duo, les deux musiciennes mêlent compositions et improvisation, jouant à se passer les mélodies, s’accompagnant tour à tour, tout en façonnant des textures sonores.

Léna Aubert : contrebasse

Irina Leach : piano

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions, improvisations & textures — Contrebassiste, compositrice, et musicienne polyvalente, Léna Aubert, se produit au sein de diverses formations aux esthétiques variées : jazz, musique classique, musiques grecques, musiques bretonnes et irlandaises, musique vénézuélienne.

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 21 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T20:30:00+02:00;2026-05-21T21:30:00+02:00_2026-05-21T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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