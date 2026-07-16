Carte blanche à l’Opéra Studio, Opéra national du Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Carte blanche à l’Opéra Studio Samedi 19 septembre, 11h00 Opéra national du Rhin Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

C’est la rentrée pour les artistes de l’Opéra Studio. Toute la promotion des jeunes chanteurs et chanteuses, en compagnie de leurs collègues pianistes, propose un panorama d’airs et d’ensembles d’opéra, d’opérette ou de comédie musicale.

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.

C’est la rentrée pour les artistes de l’Opéra Studio. Toute la promotion des jeunes chanteurs et chanteuses, en compagnie de leurs collègues pianistes, propose un panorama d’airs et d’ensembles ou de…

©Klara Beck