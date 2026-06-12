Carte blanche à Maxime Sanchez, Trio standards live au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les standards, comme une source à laquelle on s’abreuve, encore et toujours. À l’instar de tout·e musicien·ne de jazz, Maxime Sanchez connaît la richesse de ces « grands airs » qu’il faut apprendre à respirer à pleines notes, jusque dans leurs silences les plus intimes. Les histoires qu’ils racontent, les images qu’ils projettent et les souvenirs souvent magiques de leur interprétation par les plus illustres sont les ferments d’un langage dont le modelage est permanent. Le pianiste, qui a inscrit son nom au palmarès de la Thelonious Monk Competition, est conscient de la dette qu’il a un jour contractée en poussant la porte de la musique et du jazz. Il sait que les fondations de sa construction musicale reposent sur ces amours, souvent discographiques, cinématographiques aussi. On n’est donc guère étonné que ce « grand répertoire » l’ait nourri au point qu’il ressente un jour le besoin de le célébrer en trio, par-delà les expériences qui furent les siennes (François Jeanneau, Magic Malik, Toine Thys…) ou les formations dans lesquelles il se présente, en leader ou coleader (Kepler, Flash Pig), compositeur attaché à l’élaboration d’un collectif et qui s’impose comme une personnalité de premier plan.

Line-up : Maxime Sanchez : piano ; Florent Nisse : contrebasse ; Guilhem Flouzat : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Maxime Sanchez, lauréat de la Thelonious Monk Competition, revisite les standards avec une sensibilité unique, faisant vibrer chaque note et silence de ces chefs-d’œuvre intemporels.

Le vendredi 28 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 28 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 26 à 29 euros

Tarif sur place : de 29 à 32 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-29T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T19:30:00+02:00_2026-08-28T20:30:00+02:00;2026-08-28T21:30:00+02:00_2026-08-28T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/carte-blanche-maxime-sanchez-2 https://fb.me/e/bbbKpGtzP contact@38riv.com



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