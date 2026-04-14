Carte blanche à whyarchitecture, Bordeaux, Bordeaux

Carte blanche à whyarchitecture 5 et 19 juin Bordeaux Gironde

Rdv rue Mazarin, le lieu exact de rdv sera transmis à la réservation

Gratuit

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T16:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:00:00+02:00

Proche du quartier Saint Genès, un immeuble de ville est transformé en une maison d’habitation. Fabienne Lagarrigue, de whyarchitecture, qui a œuvré à cette réhabilitation vous emmène le découvrir.

Sa configuration atypique, empreinte de son histoire (anciennes écuries), a été source d’inspiration pour créer un cocon, un lieu privilégié déconnecté du quotidien. Le projet invente un havre de paix et de quiétude où chaque séquence traversée propose un mode de vie apaisé.

Les façades historiques sont conservées et mises en valeur. La lumière naturelle est sublimée par la création d’un patio, lieu de rencontre de la famille. La maison reconfigurée offre ainsi des espaces lumineux, traversants et confortables.

Bordeaux rue Mazarin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/carte-blanche-a-whyarchitecture »}]

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© whyarchitecture