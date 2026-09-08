Carte Blanche – Alexandre Cordoba, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Carte Blanche – Alexandre Cordoba Samedi 21 novembre, 15h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Entrée musée + 5 € – Sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00

Alexandre Cordoba, régisseur des collections au MADD – Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux vous propose de visiter l’aile Boulan du musée, et de partager, échanger à l’aune de son univers professionnel.

Alexandre Cordoba, régisseur des collections au MADD Bordeaux, diplômé du Master Régie des œuvres et Médiation de l’architecture et du Patrimoine (actuel Master Patrimoine et Musées) de l’Université Bordeaux Montaigne, au sein duquel il intervient désormais, œuvre aux différents chantiers des collections, notamment ceux menés dans le cadre des travaux du musée. Il est un des acteurs de la nouvelle installation des œuvres réalisée dans l’aile Boulan.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/carte-blanche-alexandre-cordoba »}]

Une heure, une visite, un invité comme un regard unique porté sur le MADD. carte blanche régisseur

MADD Bordeaux