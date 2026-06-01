Carte blanche au Théâtre de l’Astronef Andromak par la Compagnie Kourtrajmé Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement samedi 27 juin 2026.

Marseille 15e Arrondissement

Carte blanche au Théâtre de l’Astronef Andromak par la Compagnie Kourtrajmé

Samedi 27 juin 2026.

Ouverture des portes 19h30

Début du spectacle 21h00. Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une création immersive de la Compagnie Kourtrajmé qui réinvente la tragédie de Racine par le prisme du vécu contemporain.

Le Théâtre de la Sucrière accueille une carte blanche proposée par le Théâtre de l’Astronef avec Andromak , une création contemporaine portée par la Compagnie Kourtrajmé.



Inspirée de la tragédie Andromaque de Jean Racine, cette proposition mêle théâtre, performance et vécu personnel dans une forme intense, physique et immersive. Sur un plateau presque nu, les corps, les mots et les désirs s’entrechoquent pour transformer la tragédie en un espace de confrontation émotionnelle, politique et passionnelle.



Les artistes de la Compagnie Kourtrajmé tissent leurs histoires personnelles aux personnages de Racine afin de questionner les rapports de pouvoir, la violence, l’amour, l’héritage et les identités contemporaines.



À travers cette carte blanche, le Théâtre de l’Astronef confirme sa volonté de soutenir les nouvelles écritures scéniques et les formes artistiques engagées, à la croisée du texte classique et des réalités actuelles.



Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles .

Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 85

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English :

An immersive production by the Kourtrajmé Company that reimagines Racine’s tragedy through the lens of contemporary experience.

L’événement Carte blanche au Théâtre de l’Astronef Andromak par la Compagnie Kourtrajmé Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille