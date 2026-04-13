CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS JEAN-MARIE MARCOS Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS JEAN-MARIE MARCOS

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 juin à 19 heures > Carte blanche aux auteurs cypriannais avec Jean-Marie Marcos du Cercle des auteurs catalans. Rencontre suivie du verre de l’amitié.

Entrée libre.

Lieu Médiathèque Prosper Mérimée, rue françois Arago

Contact Médi…

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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 78 37 32 70

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English :

Friday June 26 at 7pm > Carte blanche for Cyprian authors with Jean-Marie Marcos from the Cercle des auteurs catalans. Meeting followed by a friendly drink.

Free admission.

Location: Médiathèque Prosper Mérimée, rue François Arago

Contact: Médi…

L’événement CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS JEAN-MARIE MARCOS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT66