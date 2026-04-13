CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS JEAN-MARIE MARCOS Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS JEAN-MARIE MARCOS Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien vendredi 26 juin 2026.
Saint-Cyprien
CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS JEAN-MARIE MARCOS
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 21:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 juin à 19 heures > Carte blanche aux auteurs cypriannais avec Jean-Marie Marcos du Cercle des auteurs catalans. Rencontre suivie du verre de l’amitié.
Entrée libre.
Lieu Médiathèque Prosper Mérimée, rue françois Arago
Contact Médi…
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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 78 37 32 70
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English :
Friday June 26 at 7pm > Carte blanche for Cyprian authors with Jean-Marie Marcos from the Cercle des auteurs catalans. Meeting followed by a friendly drink.
Free admission.
Location: Médiathèque Prosper Mérimée, rue François Arago
Contact: Médi…
L’événement CARTE BLANCHE AUX AUTEURS CYPRIANNAIS JEAN-MARIE MARCOS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT66
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