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Carte Blanche – La Pelote Mystère Comedy Club Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes

Carte Blanche – La Pelote Mystère Comedy Club Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Mystère Comedy Club
Adresse
9 rue paré, nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée gratuite (soirée amateur Carte Blanche)

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 21:00 – 22:30
Gratuit : non Entrée gratuite (soirée amateur Carte Blanche) Tout public 

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous ! On laisse les clés à la troupe d’improvisation La Pelote ! Une troupe amateure d’improvisation nantaise. Laissez vous transportez dans leur univers absurde et fantastique. Tarif : Réservation gratuite + Prix libre Ouverture du bar à 18H Mystère Comedy Club 9 rue Paré 44 000 NANTES

Mystère Comedy Club Nantes 44000
https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche


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