CARTE BLANCHE MUSIQUE Béziers
mercredi 26 mai 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CARTE BLANCHE MUSIQUE
9 rue Victor Hugo Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-26
fin : 2027-05-26
Date(s) :
2027-05-26
Créativité, liberté et talent les élèves du Conservatoire vous invitent à une soirée musicale pleine de découvertes.
Les élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée vous invitent à une soirée Carte blanche , placée sous le signe de la liberté et de la découverte. Un concert ouvert à toutes les formes d’expression musicale, où créativité, partage et plaisir de jouer seront au rendez-vous. Prenez place et venez découvrir nos jeunes talents ! .
9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CARTE BLANCHE MUSIQUE
Creativity, freedom, and talent: the Conservatory’s students invite you to a musical evening full of new discoveries.
L’événement CARTE BLANCHE MUSIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU Béziers 19 août 2026
- ASBH VS LEICESTER TIGERS Béziers 21 août 2026
- FÊTE DE LA LIBÉRATION Béziers 22 août 2026
- JAZZ AUX OSTALS ANIA REYNOLDS Béziers 23 août 2026
- SOIRÉE À BUENOS AIRES Béziers 26 août 2026