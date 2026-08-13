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AGENDA · Béziers

CARTE BLANCHE MUSIQUE Béziers

mercredi 26 mai 2027 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 26 mai 2027
Fin
mercredi 26 mai 2027
Adresse
9 rue Victor Hugo
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

CARTE BLANCHE MUSIQUE

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-26
fin : 2027-05-26

Date(s) :
2027-05-26

Créativité, liberté et talent les élèves du Conservatoire vous invitent à une soirée musicale pleine de découvertes.
Les élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée vous invitent à une soirée  Carte blanche  , placée sous le signe de la liberté et de la découverte. Un concert ouvert à toutes les formes d’expression musicale, où créativité, partage et plaisir de jouer seront au rendez-vous. Prenez place et venez découvrir nos jeunes talents !   .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : CARTE BLANCHE MUSIQUE

Creativity, freedom, and talent: the Conservatory’s students invite you to a musical evening full of new discoveries.

L’événement CARTE BLANCHE MUSIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34

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