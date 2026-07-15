Carte Blanche Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Carte Blanche Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-16

fin : 2027-06-17

Date(s) :

2027-06-16 2027-06-17 2027-06-18 2027-06-19

CRÉATIONS DES ÉLÈVES DE LA SEQUENCE 12

Dans le cadre de leur deuxième année de formation, les élèves de l’ESTU se lancent dans la création de plusieurs projets ambitieux et originaux, chacun porté par l’un ou l’une d’entre eux. Dans ces chantiers, les élèves traversent les étapes d’une création de l’écriture scénique aux choix dramaturgiques, en passant par la direction d’acteur·rice·s et l’élaboration d’un propos artistique. Pour vous public, c’est l’occasion de découvrir des gestes singuliers, reflet d’une jeunesse en mouvement.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Carte Blanche Théâtre de l’Union

L’événement Carte Blanche Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole