Carte Blanche Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
mercredi 16 juin 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Carte Blanche Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-16
fin : 2027-06-17
Date(s) :
2027-06-16 2027-06-17 2027-06-18 2027-06-19
CRÉATIONS DES ÉLÈVES DE LA SEQUENCE 12
Dans le cadre de leur deuxième année de formation, les élèves de l’ESTU se lancent dans la création de plusieurs projets ambitieux et originaux, chacun porté par l’un ou l’une d’entre eux. Dans ces chantiers, les élèves traversent les étapes d’une création de l’écriture scénique aux choix dramaturgiques, en passant par la direction d’acteur·rice·s et l’élaboration d’un propos artistique. Pour vous public, c’est l’occasion de découvrir des gestes singuliers, reflet d’une jeunesse en mouvement.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : Carte Blanche Théâtre de l’Union
L’événement Carte Blanche Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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