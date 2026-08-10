Informations pratiques

Banon

Cartel Nord plongée dans la nouvelle ère du narcotrafic marseillais

1 place Saint-Just Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Deux journalistes Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard plongent au cœur du trafic de drogue qui gangrène Marseille ; pour une fois, le récit de l’extrême violence et la réalité du terrain ne font qu’un.

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1 place Saint-Just Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr

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English :

Two journalists—Éric Miguet and Jean-Guillaume Bayard—delve into the heart of the drug trade that plagues Marseille; for once, the account of extreme violence and the reality on the ground are one and the same.

L’événement Cartel Nord plongée dans la nouvelle ère du narcotrafic marseillais Banon a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon