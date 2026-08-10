UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Banon

Rencontre avec le philosophe et poète Pierre Parlant Banon

samedi 10 octobre 2026 · Banon

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
1 place Saint-Just
Ville
04150 Banon
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif

Banon

Rencontre avec le philosophe et poète Pierre Parlant

1 place Saint-Just Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Venez rencontrer l’auteur Pierre Parlant autour de son dernier livre  Le cercle pour jamais  (Nous, 2026) :  Où en sommes-nous ? Qui, pour nous accompagner ? Qu’est-ce que tout cela veut dire ?
  .

1 place Saint-Just Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85  lebleuetbanon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet author Pierre Parlant to discuss his latest book—%AB%A0*Le cercle pour jamais*%A0%BB (Nous, 2026)%A0: %AB%A0Where do we stand?? Who will be there to guide us?? What does it all mean??

L’événement Rencontre avec le philosophe et poète Pierre Parlant Banon a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

À voir aussi à Banon (Alpes-de-Haute-Provence)