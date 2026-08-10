Rencontre avec le philosophe et poète Pierre Parlant Banon
samedi 10 octobre 2026 · Banon
Informations pratiques
Banon
Rencontre avec le philosophe et poète Pierre Parlant
1 place Saint-Just Banon Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 13:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Venez rencontrer l’auteur Pierre Parlant autour de son dernier livre Le cercle pour jamais (Nous, 2026) : Où en sommes-nous ? Qui, pour nous accompagner ? Qu’est-ce que tout cela veut dire ?
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1 place Saint-Just Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr
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English :
Come meet author Pierre Parlant to discuss his latest book—%AB%A0*Le cercle pour jamais*%A0%BB (Nous, 2026)%A0: %AB%A0Where do we stand?? Who will be there to guide us?? What does it all mean??
L’événement Rencontre avec le philosophe et poète Pierre Parlant Banon a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon
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