Informations pratiques

Banon

Rencontre avec le philosophe et poète Pierre Parlant

1 place Saint-Just Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez rencontrer l’auteur Pierre Parlant autour de son dernier livre Le cercle pour jamais (Nous, 2026) : Où en sommes-nous ? Qui, pour nous accompagner ? Qu’est-ce que tout cela veut dire ?

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1 place Saint-Just Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr

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English :

Come meet author Pierre Parlant to discuss his latest book—%AB%A0*Le cercle pour jamais*%A0%BB (Nous, 2026)%A0: %AB%A0Where do we stand?? Who will be there to guide us?? What does it all mean??

L’événement Rencontre avec le philosophe et poète Pierre Parlant Banon a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon