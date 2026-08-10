Informations pratiques

Banon

Soirée poésie exceptionnelle avec Thomas Vinau et le calligraphe Julien Chazal

1 place Saint-Just Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31 20:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Le poète Thomas Vinau et l’artiste calligraphe Julien Chazal vous proposent une création associant la voix poétique à la main de l’écriture : l’artiste calligraphe réalisera une œuvre en direct sur une lecture performée du poète.

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1 place Saint-Just Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr

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English :

Poet Thomas Vinau and calligrapher Julien Chazal present a performance that combines the poetic voice with the art of handwriting: the calligrapher will create a work live as the poet performs a reading.

L’événement Soirée poésie exceptionnelle avec Thomas Vinau et le calligraphe Julien Chazal Banon a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon