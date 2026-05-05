Cartels enfants au musée Marmottan Monet, Musée Marmottan Monet, Paris
Cartels enfants au musée Marmottan Monet, Musée Marmottan Monet, Paris samedi 23 mai 2026.
Cartels enfants au musée Marmottan Monet Samedi 23 mai, 17h00 Musée Marmottan Monet Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
24 élèves de CM1 de l’école Amiral Roussin dialogueront avec les collections permanentes du musée et, accompagnés par une médiatrice, rédigeront des cartels destinés aux enfants. Rédigés en langage FALC, ces cartels ont vocation à rester au sein des collections du musée après la NDM afin d’accompagner le public dans la découverte des œuvres.
Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France 0144965033 https://www.marmottan.fr/ Le musée Marmottan Monet était le magnifique hôtel particulier de Paul Marmottan au décor Empire préservé. Outre ses collections haute époque (peintures, sculptures, enluminures) et Empire, il est un haut lieu de l’impressionnisme, l’écrin du premier fonds mondial d’œuvres de Claude Monet et de Berthe Morisot. Métro : Ligne 9 (La Muette ou Ranelagh) ; RER : Ligne C (Boulainvilliers) Bus : Ligne 22, Ligne 32, Ligne 52, Ligne 63, Ligne 70, Ligne P.C. 1. Parking : Vinci Park Passy (78, rue de Passy, 75016 Paris)
La classe, l’œuvre !
© musée Marmottan Monet
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