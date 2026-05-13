Cartels pirates au Musée national de la Marine, Musée national de la Marine, Paris, Paris

Cartels pirates au Musée national de la Marine Samedi 23 mai, 17h00 Musée national de la Marine, Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le temps de la nuit des musées, les cartels des grandes œuvres picturales du musée seront piratés par les 12 élèves de la classe d’UPE2A-NSA du collège REP de la Grange-aux-Belles (Paris 10e). Ces cartels temporaires proposerons des réinterprétations libres et sensibles, dessinées et rédigées, fruit d’un travail de découverte des grandes peintures qui font la renommée de l’institution culturelle.

Les cartels pirates seront exposés le temps de la nuit des musées pour permettre aux visiteurs de découvrir le regard porté par des enfants allophones, non scolarisés antérieurement, sur des oeuvres picturales emblématiques du musée en y liant leur histoire et leur vécu.

Ce projet est porté par Cécile LeDilly, professeure de la classe UPE2A-NSA du collège, ainsi que Simon Paul Lorans, enseignant en Arts Plastiques. Au musée de la Marine, Mathilde Teissier qui est en charge de l’accessibilité au sein du département de médiation s’assure de l’adaptation du projet aux besoins des élèves.

Musée national de la Marine, Paris 17 place du Trocadéro 75116 Paris Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 01 53 65 69 48 https://www.musee-marine.fr/ À la fois musée d’art et d’histoire, de sciences et de techniques, d’aventures humaines et de traditions populaires, le musée national de la Marine raconte l’histoire maritime de la France

et du monde, du XVIIe siècle à nos jours. Ses collections sont réparties dans cinq villes : Paris, Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon. À Paris, le musée est situé place du Trocadéro, dans le palais de Chaillot, où il offre une vue imprenable sur la Seine, la Tour Eiffel et Paris. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 19h, et jusqu’à 22h le jeudi. Il est fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre.

Métro : Trocadéro lignes 6 et 9

RER C : Champ de Mars

Batobus : Tour Eiffel

Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82

La classe, l’œuvre !

Musée national de la Marine/S.Dondain