Informations pratiques

Cartier-Bresson : la grâce du réel Palais de la mutualité Lyon Jeudi 24 septembre, 14h30, 19h00

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 24/09/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Cartier Bresson : la grâce du réel ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-24T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-24T20:30:00.000+02:00

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Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Lyon



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