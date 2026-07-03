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Cartier-Bresson : la grâce du réel Palais de la mutualité Lyon

jeudi 24 septembre 2026 · Palais de la mutualité · Lyon

Cartier-Bresson : la grâce du réel Palais de la mutualité Lyon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Palais de la mutualité
Adresse
1 Place Antonin Jutard
Ville
Lyon

Cartier-Bresson : la grâce du réel Palais de la mutualité Lyon Jeudi 24 septembre, 14h30, 19h00

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 24/09/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Cartier Bresson : la grâce du réel ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-24T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-24T20:30:00.000+02:00

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Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Lyon


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