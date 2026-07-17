Cartier-Bresson : la grâce du réel, Palais de la mutualité, Lyon

Informations pratiques

Cartier-Bresson : la grâce du réel Jeudi 24 septembre, 14h30, 19h00 Palais de la mutualité Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Conférence Artagora – Cartier Bresson : la grâce du réel

« Henri Cartier-Bresson a transformé notre manière de regarder le monde. Avec son Leica, il saisissait « l’instant décisif », ce moment unique où le hasard devient composition. Son œuvre célèbre la poésie du réel et nous rappelle que voir est un art autant qu’un regard. »

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 25 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Lyon 69003 Préfecture Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 24/09/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Cartier Bresson : la grâce du réel ».

Maximilien Musetti