CARTOON FORUM CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse
lundi 14 septembre 2026 · CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CARTOON FORUM
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-14
C’est le rendez-vous incontournable du film d’animation.
Bienvenue au forum de dessin animé pour la 37e édition !
Cartoon Forum, c’est une plateforme de coproduction dédiée aux séries d’animation européennes.
Au programme quatre journées de pitching de projets télévisés destinés à favoriser les rencontres entre producteurs de contenus, diffuseurs et investisseurs.
66 projets sélectionnés ! Venez découvrir ces passionnantes séries TV d’animation en provenance de 19 pays européen.
Vous pouvez consulter le programme détaillé sur leur site internet. .
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
It’s the must-attend event for animated films.
Welcome to the animated film forum for the 37th edition!
L’événement CARTOON FORUM Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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