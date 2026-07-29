CARTOON FORUM CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CARTOON FORUM

CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-14

C’est le rendez-vous incontournable du film d’animation.

Bienvenue au forum de dessin animé pour la 37e édition !

Cartoon Forum, c’est une plateforme de coproduction dédiée aux séries d’animation européennes.

Au programme quatre journées de pitching de projets télévisés destinés à favoriser les rencontres entre producteurs de contenus, diffuseurs et investisseurs.

66 projets sélectionnés ! Venez découvrir ces passionnantes séries TV d’animation en provenance de 19 pays européen.

Vous pouvez consulter le programme détaillé sur leur site internet. .

CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

It’s the must-attend event for animated films.

Welcome to the animated film forum for the 37th edition!

L’événement CARTOON FORUM Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE