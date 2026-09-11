Carvin à vélo, au fil de l’eau., Aquaspot – Centre aquatique, Carvin

Informations pratiques

Carvin à vélo, au fil de l’eau. Samedi 19 septembre, 15h00 Aquaspot – Centre aquatique Pas-de-Calais

Gratuite, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Randonnée VTC/VTT – « Carvin au fil de l’eau »

15,8 km – Dénivelé 55 m – Niveau facile

Départ : Centre aquatique

Plongez au cœur d’un parcours unique où la ville se raconte à travers ses paysages d’eau. À l’occasion des Journées du Patrimoine, enfourchez votre VTC (vélo de course s’abstenir) et laissez-vous guider par un itinéraire doux, accessible à tous, qui révèle une autre facette du territoire : plus naturelle, plus paisible, plus surprenante.

Un itinéraire entre nature, histoire et fraîcheur

Depuis le centre aquatique, vous longerez une succession de sites emblématiques liés à l’eau, véritables témoins du passé industriel et du patrimoine naturel local.

Les étangs du Tour d’Horloge : un premier souffle de nature, où la faune et la flore s’épanouissent dans un cadre apaisant.

: un premier souffle de nature, où la faune et la flore s’épanouissent dans un cadre apaisant. La gare d’eau : ancien cœur logistique de la navigation, elle raconte l’histoire du transport fluvial et des échanges d’autrefois.

: ancien cœur logistique de la navigation, elle raconte l’histoire du transport fluvial et des échanges d’autrefois. La Deûle canalisée : un ruban d’eau tranquille, parfait pour rouler au fil du courant et profiter de panoramas ouverts.

: un ruban d’eau tranquille, parfait pour rouler au fil du courant et profiter de panoramas ouverts. L’étang d’Estevelle : un espace sauvage et préservé, idéal pour une pause contemplative.

: un espace sauvage et préservé, idéal pour une pause contemplative. Les étangs Wacheux : un final tout en douceur, entre reflets, végétation et atmosphère sereine.

Pourquoi participer ?

Un parcours accessible, idéal en famille ou entre amis

Une découverte originale du patrimoine local, entre eau, nature et histoire

Une balade sécurisée, majoritairement sur chemins doux

Une distance parfaite pour se faire plaisir sans difficulté.

À prévoir :

Un VTC ou VTT en bon état

De l’eau, un casque, et l’envie de profiter !

Aquaspot – Centre aquatique 105 Chemin du Moulin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 93 82 90 https://aquaspot-carvin.fr/ https://www.facebook.com/AquaSpot.Carvin [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}] lundi 07:30–08:30, 10:00–20:00

mardi 10:00–20:00

mercredi 10:00–20:00

jeudi 10:00–22:00

vendredi 07:30–08:30, 10:00–20:00

samedi 09:00–19:00

dimanche 09:00–19:00

Partez à la découverte de Carvin comme vous ne l’avez jamais vu ! CESEC CARVIN

Mairie de Carvin