Pyjama party à la médiathèque, L’Atelier Media, Carvin
vendredi 11 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Pyjama party à la médiathèque 11 septembre – 18 décembre, certains vendredis L’Atelier Media Pas-de-Calais
Public Familial – Réservation conseillée – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00
Fin : 2026-12-18T18:30:00+01:00 – 2026-12-18T19:30:00+01:00
Enfile ton pyjama et viens vivre une soirée pleine d’histoires et de surprises !
Une fois par mois, le vendredi soir, la médiathèque s’anime autour d’un thème différent : albums jeunesse, tapis d’histoires, animations… il y en a pour rêver, bouger, rire et s’émerveiller en famille.
Des histoires à écouter et à partager. Des tapis d’histoires pour voir les récits prendre vie. Des animations pour imaginer et participer
Un thème différent à chaque soirée
Un rendez-vous joyeux et complice pour explorer l’imaginaire, vivre des aventures… et passer une super soirée ensemble !
Viens en pyjama… et prêt pour l’aventure !
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Enfile ton pyjama et plonge dans une soirée d’histoires, de rires et de magie en famille !
Ville de Carvin
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin !, rue Florent Evrard, 62220 Carvin, Carvin 21 juillet 2026
- Après-midi Multi-Activités, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 22 juillet 2026
- Tournoi de Jeux Vidéos, L’Atelier Media, Carvin 22 juillet 2026
- LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 23 juillet 2026
- Atelier créatif « RAYMOND RÊVE », L’Atelier Media, Carvin 24 juillet 2026