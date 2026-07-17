Pyjama party à la médiathèque, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Pyjama party à la médiathèque 11 septembre – 18 décembre, certains vendredis L’Atelier Media Pas-de-Calais

Public Familial – Réservation conseillée – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-12-18T18:30:00+01:00 – 2026-12-18T19:30:00+01:00

Enfile ton pyjama et viens vivre une soirée pleine d’histoires et de surprises !

Une fois par mois, le vendredi soir, la médiathèque s’anime autour d’un thème différent : albums jeunesse, tapis d’histoires, animations… il y en a pour rêver, bouger, rire et s’émerveiller en famille.

Des histoires à écouter et à partager. Des tapis d’histoires pour voir les récits prendre vie. Des animations pour imaginer et participer

Un thème différent à chaque soirée

Un rendez-vous joyeux et complice pour explorer l’imaginaire, vivre des aventures… et passer une super soirée ensemble !

Viens en pyjama… et prêt pour l’aventure !

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Enfile ton pyjama et plonge dans une soirée d’histoires, de rires et de magie en famille !

Ville de Carvin