Cap sur le numérique ! : les découvertes numériques – ateliers créatifs, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Cap sur le numérique ! : les découvertes numériques – ateliers créatifs 16 septembre – 9 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout Public à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T17:00:00+01:00

Explorez les possibilités offertes par les machines et outils du FabLab. De la conception à la fabrication, venez créer des objets uniques, expérimenter de nouvelles technologies et concrétiser vos projets dans une ambiance collaborative et stimulante.

16 septembre : Magnet en bois personnalisable

30 septembre : Mug personnalisable

14 octobre : Totebag Halloween

25 novembre : Makey-Makey

9 décembre : Création suspension de Noël personnalisé

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Inventez, concevez, réalisez !

Ville de Carvin