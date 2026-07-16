Cap sur le numérique ! : les découvertes numériques – ateliers créatifs, L’Atelier Media, Carvin
mercredi 16 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Cap sur le numérique ! : les découvertes numériques – ateliers créatifs 16 septembre – 9 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée – Tout Public à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-12-09T14:30:00+01:00 – 2026-12-09T17:00:00+01:00
Explorez les possibilités offertes par les machines et outils du FabLab. De la conception à la fabrication, venez créer des objets uniques, expérimenter de nouvelles technologies et concrétiser vos projets dans une ambiance collaborative et stimulante.
16 septembre : Magnet en bois personnalisable
30 septembre : Mug personnalisable
14 octobre : Totebag Halloween
25 novembre : Makey-Makey
9 décembre : Création suspension de Noël personnalisé
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Inventez, concevez, réalisez !
Ville de Carvin
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