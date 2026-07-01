Braderie de Carvin, Carvin, Carvin

Informations pratiques

Braderie de Carvin Dimanche 13 septembre, 08h00 Carvin Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00

Profitez de la braderie de Carvin et des nombreuses animations gratuites tout au long de la journée. Et à l’heure du déjeuner, c’est la nouveauté de cette année : cap vers le chapiteau resto pour déguster une bonne ‘moules frites’ !

Braderie des commerçants : l’occasion parfaite pour flâner, chiner et faire de belles trouvailles toute la journée.

Vide-grenier organisé par l’association L’Odyssée de Maxine

Une Grand Place animée : ferme pédagogique, balades à poney, jeux en bois, structures gonflables , vente de livres d’occasion…

Lâcher de ballons

Parade carnavalesque : départ à 14h30 depuis l’église Saint-Martin direction le centre-ville, avec costumes, musique et bonne humeur !

Sans oublier, le village sécurité routière : simulateurs de conduite, contrôle vélos, parcours à vélos et trottinettes électriques, voiture tonneau, parcours CRS

LE CHAPITEAU RESTO SUR LA PLACE

La traditionnelle moules-frites revient en force cette année ! C’est clairement le temps fort de la journée, celui où on se pose, on trinque, on savoure, et on profite du moment.

En partenariat avec ACTIV, l’Union Commerciale.

Carvin carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

« C’est la moule à la place, aou cha cha cha » ! Venez chiner et profiter d’animations gratuites toute la journée ! Pour déjeuner, direction le chapiteau resto autour du plat mythique de braderie ! Braderie

Ville de Carvin