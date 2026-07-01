Inscription à la braderie de septembre, salle Arthur Lamendin, Carvin
samedi 29 août 2026 · salle Arthur Lamendin · Carvin
Informations pratiques
Inscription à la braderie de septembre 29 août et 5 octobre salle Arthur Lamendin Pas-de-Calais
Pour tous : riverains et non riverains
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T09:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T12:00:00+02:00
Grande braderie de rentrée organisée par L’Odyssée de Maxine et la ville de Carvin
Permanences des réservations: de 9h>12h
Tous (riverains et non riverains) – salle Lamendin – les samedi 29 août & 5 septembre
salle Arthur Lamendin rue Arthur Lamendin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0743612889 »}]
Pensez à réserver votre emplacement pour la grande braderie de rentrée ! Braderie Marché aux puces
Yann Telle
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