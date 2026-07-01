Inscription à la braderie de septembre, salle Arthur Lamendin, Carvin

Informations pratiques

Inscription à la braderie de septembre 29 août et 5 octobre salle Arthur Lamendin Pas-de-Calais

Pour tous : riverains et non riverains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T09:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T12:00:00+02:00

Grande braderie de rentrée organisée par L’Odyssée de Maxine et la ville de Carvin

Permanences des réservations: de 9h>12h

Tous (riverains et non riverains) – salle Lamendin – les samedi 29 août & 5 septembre

salle Arthur Lamendin rue Arthur Lamendin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0743612889 »}]

Pensez à réserver votre emplacement pour la grande braderie de rentrée ! Braderie Marché aux puces

Yann Telle