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Inscription à la braderie de septembre, salle Arthur Lamendin, Carvin

samedi 29 août 2026 · salle Arthur Lamendin · Carvin

Inscription à la braderie de septembre, salle Arthur Lamendin, Carvin

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Lieu
salle Arthur Lamendin
Adresse
rue Arthur Lamendin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Pour tous : riverains et non riverains

Inscription à la braderie de septembre 29 août et 5 octobre salle Arthur Lamendin Pas-de-Calais

Pour tous : riverains et non riverains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T09:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T12:00:00+02:00

Grande braderie de rentrée organisée par L’Odyssée de Maxine et la ville de Carvin

Permanences des réservations: de 9h>12h
Tous (riverains et non riverains) – salle Lamendin – les samedi 29 août & 5 septembre

salle Arthur Lamendin rue Arthur Lamendin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0743612889 »}]
Pensez à réserver votre emplacement pour la grande braderie de rentrée ! Braderie Marché aux puces

Yann Telle

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