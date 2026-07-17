Bébés Lecteurs, L’Atelier Media, Carvin
mercredi 2 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Bébés Lecteurs 2 septembre – 30 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Accès Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T10:15:00+02:00 – 2026-09-02T10:45:00+02:00
Fin : 2026-12-30T10:15:00+01:00 – 2026-12-30T10:45:00+01:00
Chaque mercredi matin, partagez un moment de douceur, de découverte et de complicité autour des livres et des comptines.
Au fil des semaines, les tout-petits embarquent pour de nouvelles aventures grâce à des histoires à écouter, des chansons à fredonner et des jeux de doigts à partager.
Des albums pour rêver et s’émerveiller, des comptines et chansons pour chanter ensemble, des jeux de doigts pour participer et s’amuser.
Un thème différent chaque semaine
Un rendez-vous chaleureux pour éveiller l’imaginaire, découvrir le plaisir des mots et vivre de beaux moments en famille.
Inscription via le Pass Atout Loisirs sur votre :www.espacefamille.carvin.fr
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Chaque mercredi, embarquez avec les tout‑petits pour un moment tout doux où histoires, comptines et jeux de doigts éveillent l’imaginaire en famille !
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
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