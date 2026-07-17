Bébés Lecteurs, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Bébés Lecteurs 2 septembre – 30 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Accès Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:15:00+02:00 – 2026-09-02T10:45:00+02:00

Fin : 2026-12-30T10:15:00+01:00 – 2026-12-30T10:45:00+01:00

Chaque mercredi matin, partagez un moment de douceur, de découverte et de complicité autour des livres et des comptines.

Au fil des semaines, les tout-petits embarquent pour de nouvelles aventures grâce à des histoires à écouter, des chansons à fredonner et des jeux de doigts à partager.

Des albums pour rêver et s’émerveiller, des comptines et chansons pour chanter ensemble, des jeux de doigts pour participer et s’amuser.

Un thème différent chaque semaine

Un rendez-vous chaleureux pour éveiller l’imaginaire, découvrir le plaisir des mots et vivre de beaux moments en famille.

Inscription via le Pass Atout Loisirs sur votre :www.espacefamille.carvin.fr

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Chaque mercredi, embarquez avec les tout‑petits pour un moment tout doux où histoires, comptines et jeux de doigts éveillent l’imaginaire en famille !